(Geniş haber) Bakan Kurum: Hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz 

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti.

Bakan Kurum hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bölgede yoğun bir çalışma var. Hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz" dedi.

Hastanedeki yaralı vatandaşları Valilik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Müdürlükleri çevesinde ziyaret ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Çok şükür sağlık durumları çok iyi. Tayyip oğlumuza ulaştık. Ziyaret ettik. Durumu çok iyi. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüler. Konuştular. En son göçük altından aldığımız Havva kızımızın ameliyatı bitti. Başarılı bir şekilde geçti. İnşallah 13 tane toplamda şu an için yaralı vatandaşımız var. Hepsinin sağlık durumu iyi gözüküyor. Bir taraftan da ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah daha fazla vatandaşımızı göçüğün altından almak suretiyle onları da yakınlarına kavuşturmak istiyoruz. Düzenli olarak valiliğimiz bilgilendirme yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu an ve an takip ediyor. Hem bizden hem valiliğimizden detaylı bilgileri alıyorlar" dedi.

"ŞU AN BİR SAYI VERMEK ÇOK DOĞRU OLMAZ"

Bir basın mensubunun "Göçük altında kaç vatandaş var?" sorusuna Kurum, "Şimdi buna ilişkin göçük alanında da aynı soruyu yönelttiler. Bizim tespitlerimiz var. Valimiz, AFAD Başkanlığımızın tespitleri var. Mevcut binada iskan edilmiş vatandaşlarımızın dışında misafir olanlar var. Evde olmayanlar var. Biz yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah hepsine ulaşacağız. Şu an bir sayı vermek çok doğru olmaz. Yanıltıcı bilgiler olur. Biz sizleri an ve an bilgilendireceğiz. Ve alanda zaten valimiz gerekli açıklamaları düzenli bir şekilde yapıyorlar. Sağduyuyla bekleyeceğiz. Dua edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı göçük altından kurtarmak için sağ sağlim kurtarmak için çalışmalarımızı süratle sürdürüyoruz" şeklinde cevap verdi.

"HAVA KARARMADAN ÖNCE BİRÇOK VATANDAŞIMIZA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

"Sesini alabildiğiniz vatandaşlar var mı?" sorusunu ise Bakan Kurum, "Yoğun bir çalışma var. Yani iki taraftaki binayı da anlıkla takip ediyoruz. Ve sahada işte iş makineleri hem vinçler hem de kurtarma operasyonlarını yapan ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyorlar. 5-6 noktada çalışma var. Ve aşağıdan sesler geldiğini arkadaşlarımız bize ifade ediyorlar. Tabi bu sürekli de olmayabiliyor. Arkadaşlarımız cihazlarla dinleme yapıyorlar. Ulaşabildikleri seslere yaşam belirtisi gördükleri noktalara ulaşamaya çalışıyorlar. Ben çalışan herkese teşekkür ediyorum. Uyumadılar. 24 saattir yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz" şeklinde cevapladı.

BAŞHEKİM AÇIKLAMASI

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan da şu açıklamayı yaptı; "Hastanemize 14 yaralı getirildi. Bunların 2 tanesi maalesef kaybedildi. 11 tane hastanın tedavisi devam ediyor. 4 tanesi yoğun bakım tedavisi alıyor. Diğer hastalarımızın tedavileri serviste devam ediyor. Genel durumu ciddi olan 4 hastamız dışında diğerleri oldukça iyi konumda. İnşallah onları tedavi ve takiplerini başarılı bir şekilde sonlandırıp onları da buradan sağlıkla taburcu etmeyi planlıyoruz. 2'si başka hastanede. Birisi Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde bir başkası da Bezmialem Üniversitesi Hastanesi'nde."

DHA