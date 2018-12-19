(Geniş haber) - Bakan Pekcan: ABD'nin ek vergisine karşı ilk davayı kazandık )

DEĞER Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği demir çeliğe uyguladığı ek vergiyle ilgili olarak, "Dünya Ticaret Örgütü'nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 15 ek vergi koymuştu, yüzde 25 artı yüzde 25'ten önce. İlk davamızı dün kazandık, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türk kültürünü ihraç ettiği ürünler ile yurt dışındaki pazarlara taşıyan yerli markalar ile başarıyla örnek olan kişi ve kurumlar "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nde bir araya geldi. Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen zirveye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Belma Satır, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ve çok sayıda davetli katıldı. Zirvede toplam 17 marka ödül aldı.

İLK DAVAYI KAZANDIK

Bakan Ruhsar Pekcan, demir çelik firması Tosyalı Holding'e ödül verirken ABD'nin Türkiye'den demir çelik ithalatında uyguladığı ek vergilerle ilgili açıklama yaptı. Pekcan,""Dünya Ticaret Örgütü'nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 25 artı yüzde 25'ten önce yüzde 15 ek vergi koymuştu. İlk davamızı dün kazandık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ON SENE SONRA YAPAY ZEKALARI YAŞAYACAĞIZ

Küresel ekonominin değerler ve değer zincirleri şeklinde yeniden tanımlandığını söyleyen Pekcan, "Çok değil 10 yıl önce finans kesimi dışında en değerli şirketler enerji ve otomotiv sektöründen çıkıyordu. Bugün en değerli 10 şirketin 7'si teknoloji biri ilaç sektöründen gelmektedir. On sene sonra yapay zekaları, robotları konuşmayacağız, yaşayacağız. Onlar bizim artık hayatımızın içerisinde olacak. Bu büyük dönüşüm tarihi ve ekonomiyi dönüştürmemesi imkansızdır. Yeni teknolojiler, yeni tasarımlar ve markalarımız, hepsinin temelinde başarılı insanlar şüphesiz küresel ekonominin mimarları olacaktır" dedi.

TEKNOLOJİ İHRACATI VURGUSU

Türkiye'nin orta gelir seviyesi grubunda ülke olduğunu belirten Pekcan, "Orta gelir seviyesindeki ülkeden yüksek gelir seviyesindeki ülkeler seviyesine yükselmek. Yüksek gelir seviyesindeki ülkeye ancak, mühendisinden doktoruna, ihracatçısından esnafına kadar daha fazla değer üreterek başarabilir. Türkiye'nin sanayi ürünleri içindeki ileri teknoloji ürün ihracatı yüzde 3-4 seviyesinde seyretmektedir. Bu oran yüzde 10-15 seviyelerine gelmedikçe kendimizi yüksek gelirli ülkeler seviyesinde görmemiz çok zor" diye konuştu.

İŞ KOLAYLIĞINDA 29 SIRA YÜKSELDİK

Ticaret Bakanlığı olarak hedeflerinin merkezinde yeni dönemde dünyanın büyük dönüşümünü anlamak ve yeni politikalar geliştirmek olduğunu kaydeden Pekcan, "Dünya iş yapma kolaylığı endeksinde dış ticaret kolaylığı başlığı altında 29 sıra yükselerek 42'inci sıraya geldik. Hedefimiz ilk 20'nin içinde yer almak. Tüm dünyaya "Gelin Türkiye'de iş yapın" diyeceğiz. Dünya aynı zamanda yapay zeka tabanlı üretim şeklinde ilerliyor. Türkiye'de teknoloji seraları oluşturmak ben göreve geldiğim ilk aylarda karar verdik. Bu yolda ilerlerken başarılı firmalarımız ve temsilcileriyle Yenilikli Ticaret Platformu oluşturduk" dedi.

ŞEREF MADALYASI GİBİ TAŞIYORLAR

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da " Bugün ülkemizde ekonomiden sosyal politikalara, sanattan spora her alanda markalaştığımızı görüyoruz. Bugün gittiğimiz her yerde ülkemizin bayrağını şeref madalyası gibi taşıyan kardeşlerimizle gururlanıyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ise "Türkiye bir marka olarak dünyanın önemli ülkelerinden bir tanesidir. Türkiye'yi marka yapan çok önemli bir değerimiz markamız var, Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

ÖDÜL ALAN FİRMA VE KİŞİLER

Ödül alan firma ve kişiler listesi ise şöyle; TİKA, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlut Uysal, Türk Hava Yolları, Turkcell, Kızılay, Tosyalı Holding, Mavi, Simit Sarayı, Rixos Otelleri, Paşabahçe Mağazaları, Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Karaca Group, Arzum, Mado, Netlog Lojistik, Yataş Grup, Les Benjamins, tasarımcı ve sanatçı Sami Savatlı, Atelier Rebul Şirketi.

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DHA