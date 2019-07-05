(Geniş haber) - Berat Albayrak: Türkiye, üzerinden para kazanılacak bir ülke değil

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Finansal Kurumlar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Levent'te bir otelde düzenlenen genel kurulda konuşan Bakan Albayrak, Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verileceğini söyledi. Albayrak, "Türkiye var ettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacaktır. Türkiye, üzerinden para kazanılacak bir ülke değil" dedi.

Levent'te bir otelde düzenlenen genel kurulda konuşan Bakan Albayrak, banka dışı finans sektörünü her yönüyle ele almak ve destek olmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Bankacılık sektörü bir yana banka dışı finans sektörü bir yana. Uzun yıllar ikinci planda kalmıştı. Yüzde 14'lük pay çok düşük. Bunu artırmamız lazım. Yüzde 20-30-40'lara ulaşmamız lazım. Sadece bankacılık değil, onun dışındaki alanlarda da destek olup büyütmemiz lazım." dedi.

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN PAR KAZANILACAK BİR ÜLKE DEĞİL"

"Türkiye her gün birilerinin yazdığı, çizdiği veya söylediği, sorunların büyütülerek gündem oluşturulacağı bir ülke değil. Aksine Türkiye her türlü sıkıntısını çok rahat ve güçlükle aşabilecek, büyük ve güçlü bir ülke." diyen Bakan Albayrak, "Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıla yakın bir süre var. Türkiye'nin dinamik yapısına kalıcı ve istikrarlı bir şekilde kavuşacağı zemini hazırlıyoruz. Türkiye artık oluşacak kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edecek, önemli tecrübeler kazandı. Bu yüzden herkese söylüyorum, içiniz rahat olsun. Türkiye, üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Türkiye vadettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacak bir ülke." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN DENGELENME DÖNEMİ"

"Yeniden dengelenme döneminde önemli mesafe alarak bugünlere geldik. Cari açık ve yüksek enflasyon sorunlarının çözümüne öncelik verdik." diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Albayrak, "Yılın ikinci yarısı ile birlikte toparlanma sürecinin çok daha hızlı bir şekilde başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Son iki hafta da CDS'de 120 puana yakın bir düşüş gözlemledik. Tahvil faizinde 350 baz puana yakın iyileşme, 5 yılda 300, 10 yılda yaklaşık 200 baz puanlık bir iyileşmeye gerilemeye şahit olduk." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ENFASYON ORANININ ÇOK DAHA DÜŞÜK SEVİYELERE GERİLEYECEĞİNİ İFADE EDEBİLİRİZ"

Bakan Albayrak, "Bugün Haziran ayı itibariyle yıllık hedeflediğimiz rakamın altında 15.7 enflasyonu görmüş olduk. Enflasyonu, finansal saldırılara maruz kaldığımız Ağustos ayı öncesine hatta yeni sisteme geçtiğimiz Temmuz ayının da öncesine taşımış olduk." şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, "Çekirdek enflasyon göstergelerinin genel eğilimdeki iyileşmeyi de bu ayın sürdürdüğünü de çok net görüyoruz. Gelişmeler önümüzdeki dönemde enflasyon oranının çok daha düşük seviyelere gerileyeceğini ve yılın ikinci yarısında tek haneli seviyelere yakınsayacağını çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Bu çerçevede 2019 yıl sonu enflasyon oranında YEP'te belirlediğimiz 15,9 seviyesinin altında gerçekleşeceğini çok güçlü bir şekilde ifade edebiliriz." dedi.

"CARİ FAZLANIN VERİLDİĞİ BİR AY OLACAK"

"Geçtiğimiz yıl mayıs ayı itibariyle yıllık cari açığımız 57,9 milyar dolarla zirve yapmıştı." diyen Bakan Albayrak, "Nisan ayı rakamlarıyla 8,6 milyar dolara kadar geriledi. Ocak 2014'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Açıklanan rakamlar üzerinden konuşuyorum. Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak." diye konuştu.

"ART NİYETLİ BİRÇOK KONUŞMALAR VAR, BUNLARA KULAKLARIMIZI TIKADIK"

Bakan Albayrak konuşmasına şöyle devam etti:

"Nisan ayındaki lansmanda ifade ettiğimiz iki kritik alan, eğitim ve yargı reformlarına ilişkin yol haritaları, ilgili bakanlıklarımız tarafından açıklandı. Planladığımız adımları vakit kaybetmeksizin uygulamaya koymaya başladık. Art niyetli, farkı ajandalarla yapılan birçok konuşmalar var. Bunlara kulaklarımızı tıkadık. Enerjimizi verimli kullanacağız, bunlarla zaman kaybetmeyeceğiz. İnşallah bu yılın ikinci yarısıyla birlikte YEP hedeflerimizin üstüne çıkacak ve bu anlamda güçlü performans ortaya koyacağız.

Birçok finansman kurumumuz bankalardan daha büyük müşteri portföyüne sahip. Dünyada trend de buraya kayıyor artık. İstanbul Finans Merkezi konseptimizi, inşallah 2021 yılında hayata geçirecek bir zamanlamayla tamamladığımızda, fintech üzerinde merkez olacak bir mimariyi yavaş yavaş nakış gibi işlemeye başladık."

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DHA