(Geniş haber) Beyoğlu'nda 300 bin dolarlık gasp

BEYOĞLU'nda döviz bürosundan aldığı bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götürmek üzere Refik Saydam Caddesi'nde ilerleyen motosikletli kurye gasp edildi. Kuryenin motosikletine araçlarıyla çarpan gaspçılar, düşerek yaralanan kuryedeki 300 bin dolarla kaçarken, yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Refik Saydam Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında Laleli'deki döviz bürosundan bankaya para taşıyan iki motosikletli kurye kaza yaptırılarak, gasp edildi. Seyir halindeki motosikletli kuryeye çarparak kaza yapmasına neden olan gaspçılar, yaralı kuryelere silah doğrultup, yaklaşık 300 bin dolar dövizi alarak kayıplara karıştı. Yaralı kuryeler durumu hemen polise ve paranın sahibine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralılar ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gasp edilen paranın sahibi Irak uyruklu iş insanı Abdülrezzak Araz olay yerine gelerek polislere bilgi verdi. Döviz bürosu görevlisi "Döviz bürosundan Iraklı bir iş insanına ait yaklaşık 300 bin doları taşıyan kuryelerimiz bir araç tarafından sıkıştırılarak kaza yapmasına neden olmuş. Kuryelerimize silah doğrultan kişiler paraları gasp ederek kaçmış. Bunun tesadüf olduğu söylenemez" dedi.

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DHA