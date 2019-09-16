(Geniş haber) - Büyükçekmece'de kumaş yüklü kamyonda yangın

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda park halindeki kumaş yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği ve otluk alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece TEM otoyolu Ankara istikametinde sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği kamyonda çıktı. İddiaya göre, sürücü yorulduğu için kamyonu emniyet şeridinde durdurarak dinlenmeye başladı. Birkaç dakikanın ardından kumaş yüklü kamyonun motoru yandı. Yangın bir anda yayıldı ve kumaşlar tutuştu. Alevlerin yükseldiği yangın otluk alana da sirayet etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis, güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu kamyon tamamen yandı. Trafik akışı, tek şeritten kontrolü olarak sağlanıyor. Polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

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DHA