/geniş haber/ Çiftlikbank soruşturması tamamlandı

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikbank soruşturmasını tamamladı. 11'i tutuklu, 7'si firari 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 48 şüpheliden 18 kişinin "örgüt yöneticisi", 23 kişinin "örgüt üyesi" ve 7 kişinin de "örgüte yardım" eden konumunda olduğu belirtildi. Firari Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin 4 suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisleri istendi. Diğer şüphelilerin ise 3 suçtan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede 3 bin 762 kişi müşteki olarak yer aldı. Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendiği belirtilen iddianamede, Türkiye'de bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru'nun ise halen arandığı belirtildi.

İDDİALAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddianamede, kamuoyunda "Çiftlikbank" olarak bilinen, gelir getirme vaadiyle oynanan ve yeni katılımcıların girmesiyle devam ettirilen, aynı zamanda fiilen çiftlikler de oluşturularak gelir elde edildiği iddia olunan sistem aracılığıyla örgüt faaliyeti kapsamında bilişim sistemleri ve ticaret şirketlerini araç olarak kullanıp nitelikli dolandırıcılık suçları işlendiği ve elde edilen suç gelirlerinin de aklandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SORUŞTURMALAR BİRLEŞTİRİLDİ

İddianamede, "Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösterip binlerce kişiyi mağdur eden bu sistemin tek bir dosya üzerinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi noktasındaki görüşü dikkate alınarak soruşturmaya konu sistem kapsamında Geyve, Bursa, Saray, İnegöl, Lüleburgaz, Karacabey ve Akhisar'da fiilen kurulan çiftliklere ilişkin adı geçen yer Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında gerekli arama, el koyma, kayyım atama, yakalama ve ifade alma işlemleri tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımıza yönelik yetkisizlik kararları verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşan bu dosyaların da mevcut soruşturma dosyasıyla birleştirildi. Soruşturma kapsamında ilgili sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandı. Örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konuldu. Örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi marifetiyle incelendi. Gerekli kurumlardan raporlar temin edildi. Örgütün şirket kurarak faaliyet gösterdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarından adli yardımlaşma talebinde bulunularak burada kurulu şirketin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulması, ev, iş yeri ve araçlarında, bilgisayarlarında arama ve el koyma işlemi yapılması yönünde talepte bulunuldu" denildi.

MEHMET AYDIN İLE BİRLİKTE 4 KİŞİNİN İADESİ İSTENDİ

Yine Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendiği belirtilen iddianamede, Türkiye'de bulundukları bilinmekle beraber henüz yakalanamayan şüpheliler Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru'nun yakalama emriyle halen arandıkları

ifade edildi.

İDDİANAMEDE 3 BİN 762 KİŞİ MÜŞTEKİ OLARAK YER ALDI

İddianamede 41 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 11'inin halen tutuklu olduğu belirtildi. İddianamede 3 bin 762 kişinin müşteki, 48 kişinin de "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Toplam 48 şüpheliden 18 kişinin örgüt yöneticisi, 23 kişinin örgüt üyesi ve 7 kişinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu iddianamede ifade edildi.

75 BİN 260'AR YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Aralarında Firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 kişi hakkında 1 kez "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme", 3 bin 762 kez "Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanma Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisleri istendi. Diğer şüpheliler hakkında ise hukuki konumlarına göre "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Yardım Etme" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 5 yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianame, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

DHA