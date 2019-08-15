(geniş haber) Devran Çağlar evinde ölü bulundu 

ÜNLÜ şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe'de bir rezidansta ölü bulundu. Devran Çağlar (56) ismiyle biline şarkıcı Mustafa Dağlar, Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Dağlar'ın bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları ve iş yeri sahibi çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Olay yerine ihbar üzerine polise ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Dağlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Dağlar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sahne aldığı işletmenin müdürü Zeki Yazdıç olayla ilgili, "Bugün divamız sahne alacaktı. Ama dükkana gittiğimde divanın evde olduğunu, telefonlara cevap vermediğini öğrendim. Patronumuzun buraya gelip ölüm haberini bize bildirmesi haliyle hepimizi üzdü. Biz de bekliyoruz, savcı beyin incelemesi sonucu cenazemizi alıp Adli Tıp'a gideceğiz. Savcı bey şu anda inceleme yapıyor. Savcı beyin ve adli tıbbın incelemesi sonucunda netleşecek. Bu sabahtan beri kendisine ulaşılamıyormuş. Biz de saat 15.00 - 16.00 gibi buraya geldikö diye konuştu.

DHA