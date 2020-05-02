(Geniş haber) ESENYURT'TA KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISINDA YANGIN 

ESENYURT'ta kız öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yurtta öğrenci olmadığı, çalışma yapan işçilerin ise kendi imkanlarıyla binadan çıktıkları öğrenildi.

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı Esenyurt Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısında saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 6 katlı boş haldeki kız öğrenci yurdunun çatısından yoğun duman yükselmeye başladı. Alt katların pencerelerinden de çıkan duman bir anda tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıdaki dumanlara müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında bina içinde işçilerin çalışma yaptığı ve kendi imkânları ile binadan çıktıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüsü

İtfaiyenin söndürme çalışması

Binadan çıkan dumanlar

Kaynak: DHA