(GENİŞ HABER) Gianni Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret 

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti. Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette; TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekilleri Nihat Özdemir ve Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, FIFA'nın üst düzey yetkilileri ile İstanbul'da düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi'ne katılan üye ülkelerin temsilcileri yer aldı. Yıldırım Demirören ve Gianni Infantino arasında yapılan görüşmelerin ardından ziyaret kapsamında FIFA, UEFA, Asya, Afrika ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu karma takımları birbirleri ile maçlar oynadı. Mavi, beyaz, turuncu ve kırmızı takımlar arasında gerçekleştirilen turnuvada FIFA Başkanı Infantino, Mavi takım formasıyla sahaya çıktı. 4 takımın birbirleriyle yaptığı maçların ardından turnuvayı Infantino'nun da yer aldığı Mavi takım kazandı. Karşılaşmaların ardından sahada yer alan herkese madalya verilirken, turnuvanın birincisi Mavi takıma kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören verdi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Riva VAR Merkezi'ni gezdi. Başkan Demirören'den bilgiler alan Gianni Infantino, merkezin etkileyici ve örnek olduğunu belirtti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğinde Yıldırım Demirören, Gianni Infantino'ya hediye takdim etti. FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ev sahipliği için TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür etmesiyle ziyaret sona erdi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ziyaretten görüntüler

- Maçlardan detaylar

- Takımların birlikte poz vermeleri

DHA