(Geniş haber) İSTANBUL MERKEZLİ 20 İLDE FETÖ OPERASYONU: 29 GÖZALTI 

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olarak 20 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kamuoyunda ankesör soruşturması olarak bilinen, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik geçmişte gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı oldukları ve itirafçıların verdikleri ifadeler ile tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanan şüphelilerin verdiği ifadeler ile FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde kurduğu mahrem yapılanmasındaki 47 şüpheliyi belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat günü saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli olarak 20 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasında 25'i aktif görevde, biri sivil mahrem abi olmak üzere 47 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 29 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, 18 firari şüphelinin yakalanması içinde çalışmalar sürüyor.

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-ARŞİV

Kaynak: DHA