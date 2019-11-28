(Geniş Haber) İSTANBUL'DA SU FİYATLARINDAKİ ARTIŞ TALEBİ REDDEDİLDİ 

İSKİ'nin su fiyatlarındaki artış talebi İBB meclisinde reddedildi. İstanbul'da su tarifelerinde, 2020 Mayıs ayına kadar eski tarife uygulanmaya devam edecek.

İSKİ Genel Kurulu olarak toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ'nin 2020 bütçesini görüştü. İSKİ bütçesinin oylanmasından sonra Meclis, İSKİ'nin 2020 yılında uygulayacağı su tarifeleriyle ilgili teklifi görüştü. Konut-1 Kademesi(0-10 metreküp) için metreküp su fiyatı 4,80 TL, Konut-2 Kademesi(11-20 metreküp) su fiyatı 7,20 TL, Konut-3 Kademesi(21 metreküpten fazla) 10,80 TL teklif edilmişti. CHP Grubu görüşme sırasında yeni bir teklif sunarak, Konut-1 tarifesine yapılmak istenen yüzde 20 zammı geri çekti. Diğer kademedeki konut su fiyatlarını ise 7,20 ve 12,60 TL olmasını teklif etti.

"SU ZAMMI TEKLİFİNE HAYIR DİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Bu müjdeyi bu mecliste veriyorum. AK parti grubu olarak CHP tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı kurum olan İSKİ'nin getirmiş olduğu su zammı teklifine "hayır" diyoruz. Hayırlı olsun" diyerek teklifi reddedeceğini açıkladı.

"MUTLU AZINLIĞA YAPILACAK ZAMMI ENGELLEDİNİZ"

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise, "Burada 3 tarife vardı. Birinci tarife zam olmayacak idi. İki ve üçüncü tarifelere zam olacaktı. Dolayısıyla aslında bugün zam yapsaydık yüzde 25'lik kesimine; İstanbul'un mutlu azınlığına zam yapmış olacaktık aslında. Siz şimdi bu mutlu azınlığa yapılacak zammı engellediniz. Öyle yaptınız. Havuzlarınızı suyla bol bol doldurun arkadaşlar Mayıs'a kadar" karşılığını verdi. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Oylamada mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti'nin oylarıyla halen uygulanmakta olan su tarifesi yürürlükte kaldı. İSKİ tarafından hazırlanan 7 milyar 776 milyon 456 bin TL'lik 2020 bütçesi ise oy birliğiyle kabul edildi. İSKİ'nin geçen yılki bütçesi 8 milyar 501 milyon 502 bin TL idi.

"İSTANBULLULARA HAYIRLI OLSUN"

Meclis toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Bundan 6 ay önce aynı mecliste İstanbullulara su müjdesi verdik. Özellikle İBB'yi yöneten Sayın Başkan seçim kampanyası süresince İstanbul sokaklarında dolaşarak aslında İSKİ'ye de iftira atarak bütün İstanbullulara şunu söylemişti: İstanbullular İSKİ tarafından çok yüksek bedelle su satışına muhatap oluyor. İstanbulluların çok pahalı su tükettiğini söyleyerek indirim vaadinde bulunmuştu. Mayıs Genel Kurulu'nda su indirimi yapıldı. Aynı genel kurulda bundan sonra su ile ilgili düzenlemeler yapılacaksa Mayıs genel kurullarında yapılsın ve konuşulsun. Ancak İSKİ ve İBB tarafından önümüze yüzde 20 ile yüzde 80 arasında değişen zam içeren teklif geldi. Biz AK Parti grubu olarak bu zammı hiçbir kategoride ve kademede kabul etmeyerek gelen bütün zammı reddettik. İstanbullulara hayırlı olsun. Biz İstanbullulara vermiş olduğumuz sözün arkasında olduğumuzu belirtiyoruz. Bunun onurunu yaşıyoruz. İstanbullular bilsinler ki, biz bu mecliste hiçbir zaman için İstanbulluların faydasına olmayan bir karara geçit vermeyeceğiz. Bugün olduğu gibi İBB tarafından getirilmeye çalışılan zam kararı Ak Parti grubu tarafından reddedilmiştir" diye konuştu.

MUTLU AZINLIK TARTIŞMASI

Göksu, "Öyle bir azınlık ifadesi yoktur. Şimdi seçim kampanyası boyunca seçim vaadi olarak su indirimi deyip İstanbulluları kandıracaksınız. Şimdi de teklifle İstanbul halkını kandırmaya kalkıyorlar. Kategoriler değişiyor. Örneğin 0-15 kategorisini 0-10'a düşürüyorsunuz. Oradan 5'i alıp yüzde 80'lik dilime getiriyorsunuz. Bu İstanbul halkının büyük bir bölümünün kullandığı miktar. Gelen teklif şu: Çocuk sayın fazla ise insanı çocuğundan dolayı cezalandıran, hele yanında anne-babası yaşıyorsa anne-babasından dolayı cezalandıran, berber Ahmet amcayı cezalandıran yüzde 80'e yakın zam getiriliyor. Yani bir grubun kullandığı suyu İstanbulluların bir kısmı iki katı ödeyecek. Bir şehirde eğer refah üretiliyorsa bunun o şehirde yaşayan bütün herkese dağıtılması lazım. Adalet bunu gerektirir. İstanbul ortalamasına baktığınızda konutların yüzde 40'ı 0-10 metreküp arasında kullanıyor. Yüzde 40'ı ise 10-20 metreküp arasında kullanıyor. Sizce hangisi mutlu azınlık? İstanbul'a baktığınızda esas nüfusun ana kitlesi büyük zamdan etkilenmiş olacaktı. Biz hiçbir kategoriye zam izni vermeyerek İstanbullulara refahı adil bir şekilde paylaştırdık" yanıtını verdi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise "Bizim yaptığımız aslında İstanbul'un yüzde 75'inin su zammından hiçbir şekilde etkilenmeyeceği -hatta zam görmeyeceği-, İSKİ'nin de gelirlerinde hiçbir azalma olmayacağı bir öneriydi. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunun doğal sonucu olarak yatırımlar duracaktır. Çünkü İSKİ'nin 2020 bütçesi 5 milyar lirayı geçmeyecektir. Bu da çok acil olanlar dışında belli yatırımların durması anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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İBB Meclisi toplantısı

Oylamadan görüntü

Tevfik Göksü ile röp.

Tarık Balyalı ile röp.

Kaynak: DHA