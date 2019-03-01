/geniş haber/ Kadıköy'deki vahşet; Cinayeti neden işlediğini anlattı

KADIKÖY'de çöp konteynerinda bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayetin ardından yakalanan

Fahrettin Öztürk ile ona yardım eden 3 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin parçalanmış cesedin parçalarını atma anlarının ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheli Fahrettin Öztürk'ün poliste verdiği ifadesinde amcasının "Babanda yattığı yerden para kazanıyordu" sözü üzerine cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Şüpheliye , motosikletçi arkadaşlarının kendi aralarında oluşturdukları sözde tüzük gereği sorgusuz sualsiz yardım ettiklerini söyledikleri belirlendi.

POLİS TRAKTÖR PARÇASI ALACAĞINI SÖYLEYEREK YAKALAMIŞ

Kadıköy'de kağıt toplayıcıları tarafından bir çuval içinde iki bacak bulunarak polise ihbar edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri başlattıkları soruşturmada olayın faillerini aynı gün içinde yakalamıştı. Cesedin bacaklarının konduğu çuvaldaki kargo etiketindeki bilgiler kullanılarak tespit edilip yakalanan amcasını öldürüp parçalara ayıran Fahrettin Öztürk'ün traktör parçası alacaklarını söyleyen ve kendilerini iş adamı olarak tanıtan polisler tarafından yakalandı. Polisin o sırada iş yerinde olmayan Fahrettin Öztürk'ü "çok miktarda traktör parçası alacağız" diyerek işyerine çağırdığı, soğukkanlılıkla onlara parça satmaya çalışan şüpheliyi bir süre sonra gözaltına aldıkları öğrenildi.

"BABAMA HAKARET ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ"

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan soruşturma sonucu 2015 yılında babası beyin kanaması geçirerek felç olmasının ardından onun yerine amcası Rıfat Rıza Öztürk'le çalışmaya başlayan Fahrettin Öztürk'ün uzun süredir amcasıyla motosikletle ilgili yaptığı harcamalar yüzünden tartıştığı öğrenildi. Olay günü saat 19.20 sıralarında yine aynı sebeple tartıştıklarını söyleyen Fahrettin Öztürk'ün, "Amcam bana sürekli çok para harcadığımı söylüyordu. Bu nedenle ona kin besliyordum. Olay günü bana "Babanda senin gibi yattığı yerden para kazanıyordu diye bağırdı" dediği kaydedildi.

Amcasının bu bağırmanın ardından abdest almaya gittiğini anlatan Fahrettin Öztürk'ün, "Onun arkasından giderek abdest alırken ona doğru ateş ettim. Vurularak yere düştü" dediği öğrenildi.

"MOTOSİKLETÇİLER ARASINDAKİ TÜZÜK NEDENİYLE BANA YARDIM ETTİLER"

Fahrettin Öztürk'ün ifadesinde "Motosiklet dünyasında aramızda yazılmayan bir tüzük vardır. Her durumda sorgusuz sualsiz birbirimize yardım ederiz. Bu tüzükten bahsederek arkadaşım Ferhat Y. aradım. Bana yardım etmesini istedim. O da yanıma geldi. O gelene kadar cesedi büyük ölçüde satır ve bıçak yardımıyla parçalamıştım. O da gelince yardım etti. Ceset parçalarını naylon torbalara koyarak bavula yerleştirdik" dediği kaydedildi.

"CESET PARÇALARINI AHÇI VE GARSONLA BİRLİKTE ATTIK"

Daha sonra cesedin gövde bölümünü Sarıyer, Uskumruköy mevkiinde attıklarını anlatan Fahrettin Öztürk'ün "Daha sonra kafeteryaya geldik. Burada Ferhat'ın yanında bulunan ahçı ve garsonla birlikte parçaları kutuya, poşete ve çuvala koyduk. Ferhat kafede kaldı. Biz garson ve ahçıyla birlikte ceset parçalarını çöpe attık" dediği öğrenildi..

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Poliste işlemleri tamamlanan Fahrettin Öztürk, Ferhat Y. Ahçı Turgut K. ile garson Fatih D. geniş güvenlik önlemleri altında Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

(FOTOĞRAF)

DHA