(Geniş haber) KAĞITHANE'DE YIKIM GERGİNLİĞİ

*Kağıthane Belediyesi, "Yıkımı gerçekleştirilen / gerçekleştirilecek olan yurt ve lojman binasının bulunduğu alan; 1979 yılında hazine arazisi üzerine kaçak olarak ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılmıştır. Arazinin mülkiyet sahibi Hazine'dir. Dolayısı ile 3.kişilerin herhangi bir kaybı söz konusu değildir."

KAĞITHANE'de bir dernek tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı bina için kaçak ve riskli olduğu için yıkım kararı çıktı. Tebligata rağmen boşaltılmadığı kaydedilen binanın yıkımı için belediye ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Ancak binadakiler yıkım ekiplerine direnince gerginlik çıktı. Polis, olaylar sırasında biber gazı kullandı. Binadakilerin uzaklaştırılmasının ardından yıkım başladı.

"BİNAMIZ SAĞLAMDIR"

Kağıthane Sadabad Eğitim ve Kültür Hizmet Derneği Başkanı Erdal Köseoğlu "30 yılı aşkın bir zamandır hizmette bulunan derneğimize ait yurt binası Kağıthane Belediyesi tarafından hiç bir bildirimde bulunmaksızın yıkım emri vakisi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Buna gerekçe olarak binanın eski ve yıpranmışlığı ifade edilmektedir. Belediye tarafından tanınan sertifikalı kuruluşlar tarafından verilen raporlara göre binamız sağlamdır. 59 öğrenci ve personelimizin alelacele tahliyesi ve binanın yıkılması tamamen hukuk tanımazlıktır" dedi.

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kağıthane Belediyesi de yıkımla ilgil açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kâğıthane İlçesi, Çağlayan Mh. 5815 Ada, 15 Parsel (31.12.2007 - 07.11.2010 Onaylı Kâğıthane 4. Etap Uygulama İmar Planlarında Dini Tesis Alanı- Cami Alanı) üzerinde bulunan Sadabad Öğrenci Yurdu ve Lojman Binasının 6306 Sayılı Kanun kapsamında Risk Tespiti için Kağıthane Kaymakamlığı talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTON tarafından 31.01.2017 tarihine saha çalışması yapılarak yapının betonarme kısımlarından alınan numunelerden (karot) hazırlanan Riskli Tespit Raporu sunulmuş ve hazine arazisi üzerindeki yurt ve lojman binası Depreme karşı statik yönden tehlikeli olduğu can ve mal güvenliği açısından riskli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu alanda kalan işgalciler 2017 yılında Riskli Yapı Tespit Tutanağına yaptıkları itiraz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca reddedilmiştir. Aynı arazi üzerinde daha önce riskli olduğu tespit edilen Ayazma Camii 2016 yılında bu doğrultuda kontrollü şekilde yıkılmış ve bölge halkının can ve mal güvenliği konusunda duyarlı davranılmıştır. Bugün yıkımı gerçekleştirilen / gerçekleştirilecek olan yurt ve lojman binasının bulunduğu alan; 1979 yılında hazine arazisi üzerine kaçak olarak ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılmıştır. Arazinin mülkiyet sahibi Hazine'dir. Dolayısı ile 3.kişilerin herhangi bir kaybı söz konusu değildir. Geçtiğimiz günlerde yaşanan İstanbul Depreminden sonra Riskli olduğu tespit edilen bu yapıların yıkılması ve tedbir alınması ile ilgili belediyemize çok sayıda müracaatta bulunulmuştur."

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

Sabah saatlerinde binaya gelen görevliler

Binanın camlarının kırılması

Ekiplerin yıkıma geçmesi

Yıkıma direnenlere biber gazı ile müdahale edilmesi

Binanın yıkılması

(AKTÜEL)

Binadan görüntü

Yıkım çalışmaları

Polisin güvenlik önlemi

Kağıthane Sadabad Eğitim ve Kültüre Hizmet Derneği Başkanı Erdal Köseoğlu'nun basın açıklaması

Genel ve detaylar

(HAVADAN)

-Binanın yıkılması

-Detaylar

Kaynak: DHA