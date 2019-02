/ geniş haber/ Kartal'da 8 katlı bina çöktü : Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

KARTAL'da 8 katlı bina çöktü.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 14 daireli binada saat 16.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan binanın çökmesiyle mahallede büyük bir panik yaşandı.

kamerasına yansıdı.

MAHALLE SAKİNLERİ SEFERBER OLDU

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkazda arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara mahalle sakinleri de katıldı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri de sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

VALİ YERLİKAYA: 3 KAT KAÇAK YAPILMIŞ

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Yerlikaya, "Enkaz altında yaralılara ulaşmak için ekiplerimiz çalışıyor. 3 dakika içinde ekiplerimiz, itfaiye, arama kurtarma ekiplerimiz buraya geldi. Arama kurtarma çalışması önemli bir iş. Mahallelinin burada arama kurtarma çalışmasının sessiz ortam olması için bize yardımcı olmaları lazım. Arama kurtarma oluncaya kadar burada çalışmaya devam edeceğiz. Duamız enkaz altında kalan kardeşlerimiz için. İnşallah onları sağlıklı şekilde enkaz altından çıkarmak en büyük temennimiz" dedi. Vali Yerlikaya, binada kaç kişinin yaşadığı sorusuna ise "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın zemin artı 7 kat 14 daireli olduğu, 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu biliyoruz. Aynı şeklide Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle görüştüm. Buranın 1992 yılında 5 katlı ruhsat olduğunu, daha sonra 3 kat kaçak yapıldığını ve iskansız olduğunu söylediler. Üzücü olan bu. İtfaiye dairesi bütün mühendisler burada. Olay çok sıcak odaklandığımız bir konu şu an can. Onları bir an önce oradan almamız lazım" diye konuştu.

"DEPREMDEN DAHA YÜKSEK BİR SES"

Kartal'da çöken binanın karşısındaki aparmanda yaşayan Cansu Küçükkaya dehşet anlarını anlattı. 15 dakika önce yıkılan binanın önünden geçip evine geldiğini anlatan Küçükkaya, "Oturma odasına geçtim. Bir ses, gürültü... Depremden daha yüksek bir ses. Telefondaydım. O yüzden saati biliyorum. Saat 4'ü 3 geçe. Kıyamet koparcasına ses gürültü vardı. Tam öncesinde bu binaya bir çocuk giriyordu. Apartmana girmeden onu sevmiştim. Komşumuzun kızı. Tam o girdi. İçerde o da var. Her yer dumandı. Bina yıkılmış görüntüsü yoktu en başta. Toz dağılmaya başladı. 5 dakika sonra ambulansı aradım. Telefona baktım. Görüntü açılınca gördüm ki; bina yıkılmış. Hiç fakına varmadım. Binada 14 daire vardı." dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Adli Yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir." denildi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan binanın çökme anı kameraya yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor. Bir anda caddeyi toz bulutu kaplarken binanın altında kalmaktan kurtulanlar koşarak uzaklaşıyor.

Arama kurtarma çalışmaları havadan da görülendi.

(FOTOĞRAF)

DHA