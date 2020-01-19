(Geniş Haber) MECİDİYEKÖY'DE MOTOSİKLET METROBÜSLE ÇARPIŞTI: 3 YARALI 

Mecidiyeköy'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile metrobüsteki 2 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, metrobüs yolunda ilerleyen, adı öğrenilemeyen sürücüsünün kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 34 TN 2706 plakalı metrobüsle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Kazada motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, metrobüsteki iki yolcu hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsüne olay yerinde kalp masajı yaptı. Müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü ile hafif yaralanan iki yolcu hastaneye kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Metrobüs yolunda meydana gelen kaza nedeniyle, metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan metrobüste bulunan yolcular tahliye edilerek, aynı yönde hareket eden diğer araçlara bindirildi. Metrobüs seferlerinde aksamalar oldu.

METROBÜS SÜRÜCÜSÜ İFADESİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Motosikletin metrobüs yoluna nasıl girdiği henüz belirlenemezken, metrobüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan motosiklet ve metrobüsün olay yerinden çekilmesinin ardından metrobüs seferleri normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yerde yatan motosiklet sürücüsü

-Metrobüste yaralanan yolcunun yatışı

-Sağlık ekiplerinin motosiklet sürücüsüne müdahale etmesi

-Sağlık ekiplerinin sürücüye kalp masajı yapması

-Kaza yapan otobüsteki yolcuların diğer araçlara geçmesi

-Motosiklet sürücüsünün ambulansa alınması

-Trafiğin yoğunlaşması

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA