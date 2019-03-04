/geniş haber/ Osman Kavala iddianamesi kabul edildi 

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında aralarında Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında mahkemenin kabul ettiği iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.

"ETKİ AJANLIĞI YAPTIKLARI"

657 sayfalık iddianamenin giriş bölümünde Gezi Parkı eylemleri ile ilgili olarak, "2011 yılında ülkemizde temelleri atılan ve 2013 yılı Mayıs ayı itibariyle de sahneye konmaya çalışılan kalkışma hareketi" ifadelendirine yer verildi. İddianamede, Mehmet Osman Kavala ve Memet Ali Alabora arasındaki bir telefon görüşmesine değinilerek Kavala'nın "Avrupalılar her gördüğüm şey soruyor iyi tamamda hani bu siyasi durumu nasıl değiştirecek diye sorup duruyor" dediği ve Memet Ali Alabora'nın da sosyal medya üzerinden "Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı" şeklinde provakatif paylaşımlar yaparak "etki ajanlığı yaptıkları" öne sürüldü.

İddianamede, "Olayların hükümete yönelen kalkışma hareketine dönüştürülme süreci ve planının Ekim 2011 tarihinde Wall Street eylemlerinin başladığı dönemde "Ayaklan İstanbul/Occupy İstanbul" isimli facebook sayfasının oluşturulması ve çeşitli aralıklarla "Revolt (Ayaklan) İstanbul" eylemleri düzenlenmesi çağrılarının yapılması ve Kasım 2011 tarihinde de "Ayaklan İstanbul" ismi ile yayınlanan video ile çağrısı yapılması, 2011 Kasım ayında da Taksim'de yapılan bir gösteride Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Öğün ve Handan Meltem Arıkan'ın Arap Baharının bölgesel olmadığı, küresel olduğu, eninde sonunda ülkemizde de olmasını arzu ettiklerini açıkça dile getirmeleriyle başladığı, devam eden süreçte 27 Mayıs 2013 tarihi ise Gezi Parkı olayları olarak adlandırılan kalkışma hareketinin sahada yoğun biçimde başladığı tarih olduğu" ifade edildi.

27 MAYIS BENZETMESİ YAPILDI

İddianamede, "O gün başlayan ve birkaç haftalık süreçte 27 Mayıs 1960 darbesi öncesini hatırlatan gelişmeler yaşanmış, halkın oylarıyla işbaşına gelmiş olan hükûmet tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesinde olduğu gibi sokak hareketleriyle baskı altına alınmak ve devrilmek istenmiştir. Olayların başlama nedeni şüphelilerce Taksim Gezi Parkı düzenlemesi ve Topçu Kışlasının ihyası çalışmaları olarak bahane edilmiştir. Ancak ilk polis müdahalesinin ardından olayların inanılmaz bir hızla ve organizasyon çerçevesinde dakikalar içinde çok sayıda şehre yayılması da eylemlerin bir kalkışma gayreti ile planlandığını göstermektedir. Güvenlik güçlerinin bu dönemde tespit ettiği haberleşme trafiği de dikkat çekmiştir. Zello sistemi adı verilen internet tabanlı cep telefonu görüşmeleri, aynı anda çok sayıda ilde patlak veren olayların anlık gelişmediğini, planlı şekilde bir güç tarafından hükümete yönelik işlenen suçlar kapsamında yönlendirildiğini göstermiştir" denildi.

"DIŞ DESTEKLİ, TC DEVLETİNE DİZ ÇÖKTÜRME OPERASYONU"

Bazı gruplarca Twitter üzerinde #occupygezi (işgal etmek) ve #DirenGeziParki gibi hashtagler açılarak "Gezi Parkı" simgeleştirilmiş ve ısrarla "direniş, ayaklanma vb." çağrılar ile anılır hale getirildiği, belirtilen iddianamede, "Yapılan bu eylemlerin hiçbirinin tesadüfi olmadığı ve dış destekli, Türkiye Cumhuriyeti Devletine diz çöktürme operasyonu olduğu çok açık ve net olarak gözükmektedir" denildi.

TOPLAM ZARAR 140 MİLYON TL

İddianamede, "açık kaynaklardan yapılan çalışmada İçişleri Bakanlığınca valiliklerden gelen bilgilere göre hazırlanan hasar tespit raporunda 58 kamu binası, 68 MOBESE kamerası, 337 işyerinin tahrip edildiği, 90 belediye otobüsü, 214 özel araç, 240 polis aracı ve 45 ambulansın kullanılamaz hale getirildiği, birisi CHP binası olmak üzere 14 parti binasının zarar gördüğü, toplam zararın 140 milyon TL olduğunun açıklandığı görülmüştür. Yaşanan olaylar neticesinde, biri emniyet görevlisi olmak üzere 5 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, onlarca emniyet görevlisi ve vatandaş yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

OTPOR-SOROS BAĞLANTISI

İddianamede, Gezi Parkı kalkışmasında "Occupy (İşgal)" hareketi olarak bilinen "Sivil Başkaldırı" yönteminin kullanıldığı, bu yöntemin uygulamasında ise Sırp örgütü OTPOR'un (Direniş) uluslararası eylem eğitimleri veren birimi CANVAS'ın ön planda olduğunun anlaşıldığı ve finansörünün de George Soros olduğu basında yer almıştır" değerlendirmesinde bulunuldu. İddianamede, olayların yaşandığı dönemde OTPOR ve CANVAS hareketinin birçok yöneticisi ve çalışanının Türkiye'ye birçok kez ve yoğun şekilde geldiklerinin tespit edildiği anlatılarak bazılarının giriş-çıkış fotoğraflarına da yer verildi. OTPOR örgütünün sembolü olan "Havaya Kaldırılmış Yumruk" ambleminin de eylemlerde yoğun bir şekilde göze çarptığı ifade edildi.

AMACIN ERDOĞAN'I YIPRATMAK OLDUĞU İFADESİNE YER VERİLDİ

İddianamede, "Gezi kalkışması eylemlerinin de izah olunan küresel düşünce içerisinde değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu eylemlerin bir aşamaya kadar da başarılı olduğu, siyaseten eylemlerin amacı olarak görünen Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini ve özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Sayın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratmak olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

DHA