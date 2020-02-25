(geniş haber) TUZLA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

TUZLA Birmes Sanayi Sitesi'nde sünger üretimi yapan 3 katlı fabrikanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış anında binanın üst katında patlama meydana geldi. O anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın görgü tanığı Serdar Demirel, "Ben devriye atarken itfaiyeler geldi. C blokta yangın olduğunu söylediler. İlk geldiğimizde burada bir duman gördük. Buraya gelirken büyük bir patlama oldu. İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Yaralanan ve can kaybı yok. Sadece maddi hasar oldu. Patlama çok şiddetliydi. İtfaiye ekipleri hemen söndürdüler" dedi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Patlama anı (cep telefonu görüntüsü)

- Yangından görüntüler

- İtfaiyenin görüntüsü

- Görgü tanığı ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA