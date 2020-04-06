(Geniş Haber)BAĞCILAR'DA 4 BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Bağcılar'da koronavirüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı. Bir mahalle sakini, binada oturan bir sağlık çalışanında koronavirüse rastlandığını ve başka kişilere de yayıldığını iddia etti. Binada akraba ailelerin oturduğu kaydedildi.

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

POLİS GİRİŞ VE ÇIKIŞI KAPATTI

O binalardan biri de Bağcılar Merkez Mahallesi 718 Sokak'taki 5 katlı bina. Binanın girişine polis emniyet şeridi çekti. Binaya giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Binanın çevresinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nöbet tutuyor. Dairelerde yaşanan vatandaşların ihtiyaçlarının ise karşılandığı kaydedildi. Bir mahalle sakini, binada oturan bir sağlık çalışanında virüse rastlandığını ve binada başka kişilere de yayıldığını iddia etti. Binada akraba ailelerin oturduğu kaydedildi.

BAĞCILAR'DA KARANTİNAYA ALINAN İKİNCİ BİNA

O binalardan biri de Çınar Mahallesi'ndeki 6 katlı apartman. Bina çevresinde sivil polisler önlem alırken bu binaya da giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

BAĞCILAR'DA KARANTİNAYA ALINAN ÜÇÜNCÜ BİNA

Bağcılar'da karantinaya alınan binalardan biri de Kirazlı Mahallesi'nde bulunuyor. 4 katlı binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı. Girişte bekleyen sivil polis ekipleri, binaya giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Binada yaşayan ve salgınla ilgili herhangi bir belirti taşımadıklarını söyleyen Ömer Kele; "Dışarı çıkacaktım baktım kapıda polis, "burası karantina altında siz dışarı çıkamazsınız" dediler. "Biz de hastalık falan yok dedik', "olmaz" dediler. Dünden bugüne evdeyiz. Yukarıdakiler de çıkmış galiba. Biz test yaptırmadık çünkü hiçbir belirti yok bizde" şeklinde konuştu.

BAĞCILAR'DA KARANTİNAYA ALINAN DÖRDÜNCÜ BİNA

Bağcılar'da karantinaya alınan dördüncü bina Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunuyor. 4 katlı bina önünde bekleyen polis ekipleri bina sakinlerinin dışarı çıkmasına izin vermezken, bina içerisine girişi de izin vermiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karantina altındaki 4 binadan görüntüler

-Mahalle sakinleri ile röportajlar

-Karantinadaki aile ile röportaj

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA