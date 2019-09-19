(Geniş Haber)Bakan Pakdemirli'den üretici ve çiftçiye ödeme açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İyi ve organik tarım destek ödemelerinin, yarın saat 18.00'den sonra yapılacağını açıkladı.

Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı'nda konuşan Pakdemirli, "İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri ile ilgili üretici ve çiftçimizin yüzünü güldürecek bir müjde vermek istiyorum. Destek ödemeleri 20 Eylül, saat 18.00'den sonra başlayacak. Yani yarın itibariyle. Ödemeler T.C kimlik numarasına göre yapılacak." dedi.

"TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ 18 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Ülkemiz tarımının ekonomik büyüklük açısından Avrupa'da birinci sırada yer aldığını belirten Pakdemirli, "Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik teşvikler ile çok sayıda tarım ürününde Türkiye, dünyada da liderliğini sürdürmektedir. Bu başarıyı ortaya koyan ülkemiz, bitkisel üretimimize ilişkin birkaç rakamı ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Son yıllarda bitkisel üretimde önemli artışlar yaşanmıştır. 2002 yılında, 98 milyon ton olan toplam bitkisel üretim, 2018 yılında, yüzde 19 oranında artarak 117 milyon tona ulaşmış, üretim değeri ise 159 milyar liraya çıkmıştır. 2019 yılında, bitkisel üretim miktarını 122 milyon ton olarak tahmin ediyoruz. Yani 5 milyon ton bu yılda artışımız var. Türk tarımının 82 milyonu aşan nüfusu, 3 milyonu aşkın muhacir ve yaklaşık 50 milyon turistin gıda ihtiyacını karşıladığı gibi, 186 ülkeye, bin 730 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir sektör konumuna gelmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, tarım ürünleri toplam ihracatımız 4 milyar dolardan yaklaşık 18 milyar dolara yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

"2019'DA REKOLTENİN 2 MİLYON 137 BİN TON OLMASINI ÖNGÖRÜYORU"

Türkiye'de son yıllarda, stratejik kategoriler arasında yer alan yağlı tohumlu bitkiler üretiminde önemli bir artış yaşandığını da dile getiren Pakdemirli, "Bu kapsamda ülkemiz yağlı tohumlu bitkilerden ayçiçeği, pamuk, susam, kanola, soya fasulyesi, aspir, keten, kenevir, yer fıstığı ve haşhaşın üretimi yapılmaktadır. Son 17 yılda 2,6 milyon ton olan toplam yağlı tohum üretimini yüzde 48 artarak yaklaşık 4 milyon tona yükselttik. 2019 yılında ise, 4,3 milyon ton üretim olacağını öngörüyoruz. Yağlık ayçiçeği; ülkemiz bitkisel yağ tüketiminde yüzde 75-80 seviyesinde paya sahip olup, yüksek yağ oranı ile en önemli yağlı tohumlu bitki konumunda yer almaktadır. Ülkemiz ayçiçeği üretiminde dünyada yedinci sırada olmasına rağmen ürettiğimiz ürün gerek iç tüketimimize, gerekse işleme sanayimizin tam kapasiteli çalışmasına yeterli gelmemektedir. Bununla birlikte ülkemiz ayçiçeği üretiminde her geçen senede artış göstermekte. Toplam ayçiçeği üretimimiz 2002 yılında 850 bin ton iken, 2018 yılında 1 milyon 949 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise, rekoltenin, 2 milyon 137 bin ton olmasını öngörüyoruz" dedi.

"KANOLA, SOYA VE ASPİR DE KULLANILMALI"

Kanola, soya ve aspir gibi yağlı bitkilerin de üretimde kullanılması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "Bu bitkiler bizim yabancı ürünlerimiz olmayıp bu yağların en az ayçiçek kadar besleyici, üretici açısından da ayçiçekten daha karlı ürünlerdi. Bunlara da üreticilerimizi yönlendirmemiz lazım. Tüketicilerimiz ayçiçeği arıyor ama topraklarımızın verimliliği açısından bu işe dikkat etmemiz lazım. Kanola son derece güzel bir bitki ve yağı da son derece besleyici. Tabii kanolaya çok yüklendiğimiz zaman buğday ve arpa rekoltemize de dikkat ederek, denge içerisinde, ayçiçeğin yanında bu diğer yağlı bitkileri de mutlaka üretimimizde kullanmamız lazım. Bu ürünler de bakanlığımızca destek kapsamındaki ürünler konumunda. Soyaya kilogramda 60 kuruş, aspire 55 kuruş, kanolaya 50 kuruş fark ödemesi desteğinin yanında organik tarım desteği de vermekteyiz. Ayrıca tüm yağlı tohumlarda arzı yerli kaynaklardan sağlamak için 11. Kalkınma planında 2 milyon hektar sulama planladık. Bence önemli olan bugünün sürprizi buydu. Bizim Türkiye'de ne yapıp edip, sulama yatırımlarını bitirmemiz lazım. Gelecek 20 yılda çocuklarımızın gıda güvenliğini sağlamamız için bu yatırımları yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZDEKİ ZEYTİN ÜRETİM MİKTRINI ARTICACAĞIZ"

Türkiye'de zeytin ürerim miktarının artırılması için çalışmaların olduğunu ifade eden Pakdemirli, "2015-2019 yılları arasında uygulanmak üzere yayımlanan "Yabani Zeytin Rehabilitasyonu Eylem Planı" ile başta Akdeniz ve Ege olmak üzere ülkemizin değişik coğrafyalarında bulunan yabani zeytinlerin yerel türlerin popülasyonuna zarar verilmeyecek sayılarla ve yöreye uygun türlerle aşılanarak, ülkemizdeki zeytin üretim miktarının artırılmasını hedefliyoruz. Bu sayede 1,5 milyon Yabani Zeytin aşıladık ve 100 bin zeytin fidanı diktik" diye konuştu.

İYİ VE ORGANİK TARIM DESTEK ÖDEMELERİ YARIN BAŞLIYOR

Konuşmasının sonunda çiftçi ve üreticiye müjdesi olduğunu dile getiren Pakdemirli, "İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri ile ilgili üretici ve çiftçimizin yüzünü güldürecek bir müjde vermek istiyorum. Destek ödemeleri 20 Eylül, saat 18.00'den sonra başlayacak. Yani yarın itibariyle. Ödemeler T.C kimlik numarasına göre yapılacak. Son hanesi 4,6 ve 8 olanlar 20 Eylül 2019 saat 18.00'den sonra, son hanesi 0 ve 2 olanlar da 27 Eylül 2019 saat 18.00'den sonra iyi tarım desteklemelerini 55 bin 849 üreticiye 162 milyon 974 bin 573 lira, organik tarım desteklemeleri 67 bin 455 üreticiye 232 milyon 916 bin lira, toplamda 123 bin 304 üreticiye, 395 milyon 890 bin 789 lira ödenmiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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DHA