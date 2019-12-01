(Geniş Haber)BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Savcılıkça işlemleri tamamlanan şüpheliler Serhat K., Hüseyin U.Ç., Volkan Ç., Fırat D. ve Mustafa K., tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler, sorgularının ardından "Hırsızlık" suçundan tutuklandılar.

OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinde 16 Kasım tarihinde meydana gelen hırsızlık teşebbüsü sonrasında güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin olay yerine geldiği aracın plakası tespit edilmişti. Polis ekipleri teknik takibe aldığı şüphelilerin izini Kartal, Orhantepe Mahallesi'nde bulmuş, operasyonda biri yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden bacağından vurularak yaralanan Serhat K., yaya olarak kaçmaya çalışan Hüseyin U.Ç. Volkan Ç., Fırat D. ve Mustafa K. gözaltına alınmıştı. Bartholomoes'un evine yaptıkları hırsızlık teşebbüsünün ardından Kartal, Maltepe, Üsküdar, Beşiktaş ve Sarıyer'de 11 lüks eve girerek hırsızlık yaptıkları ileri sürülen şüphelilerde 2 tabancanın yanı sıra çalıntı olduğu değerlendirilen tespih koleksiyonu, ziynet eşyaları ve bir miktar para bulunmuştu.

Görüntü Dökümü:

--------

Şüphelilerin adliyeye sevki

Kaynak: DHA