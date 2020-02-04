(Geniş Haber)Beyoğlu'nda yangına müdahalede kayan itfaiye aracı 3 kişiye çarptı

Beyoğlu'nda, yangına müdahale sırasında kayan itfaiye aracı 3 kişiye çarptı. Yaralılar, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tarlabaşı Bülbül Mahallesi Atlı Ases Sokak'ta 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olması ve hatalı araç parkı nedeniyle itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti.

KAYAN İTFAİYE ARACI 3 KİŞİYE ÇARPTI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, sürücüsünün el frenini çekmeden aşağı indiği iddia edilen bir itfaiye aracı yokuş aşağı kayarak, sokakta bulunan 3 kişiye çarptı. İtfaiye aracı ile sac levha arasında kalan kişilerden birinin kolu kırılırken, ikisinin kalça ve bacaklarında kırıklar meydana geldi.

Yaralıların yardımına ilk olarak mahalleli koştu. Mahalle sakinleri, yaralıları kenara çekerken, olay yerine gelen sağlık görevlileri de müdahalede bulundu. Yaralılar kaldırıldı. Yaralılardan Serhat Demir'in 2 yıldır ilik kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

Yandaki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin çabası sonucu söndürüldü. Yangının çıktığı dairede o sırada kimsenin bulunmadığı belirtildi.

İTFAİYECİ EL FRENİNİ ÇEKMEDEN ARAÇTAN İNDİ İDDİASI

Yaralıların ilk yardımına koşan vatandaşlardan İbrahim Akmaca, itfaiye aracı sürücüsünün el frenini çekmeden araçtan indiğini iddia ederek, "İtfaiye ekipleri önce arka sokağa geldiler. Tarlabaşı'nda sokakların dar olması bu sonuçlara neden oldu. Otel, otel şişirdiler burayı. Otel yapana kadar burada yol açabilirlerdi. Bu kadar olaylar olmazdı. Biz Tarlabaşılılar olarak bu sıkıntıları yaşıyoruz. İtfaiyeler giremiyor, bu kaçıncı yangın. Bizim kimse umursamıyor. İtfaiyeciler geldi, aniden arabadan inince "hortum, hortum" dedi. Arabadan inince araba birden kaymaya başladı. Biz çığlık atana kadar 3 kişi o arabanın altında kaldı. Ben arabanın içine girdim, el freni aradım, karanlıktı, bulamadım. Daha sonra biz bağırana kadar adam arkadan dolaştı geldi arabayı açıp girdi. Geri vitesi atarken yine milleti yaraladı. Birinin kolu kırıldı büyük ihtimalle, birinin ayağı, kalçası, bir de kafası yarıldı. Birinin de ayak parmakları döndü, bir de sol bacağı kırıldı bilekten. Yaralı yok yangında ama 3 tane cana mal oldu" diye konuştu.

YARALILARDAN BİRİ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

İtfaiyenin çarptığı Serhat Demir'in yakını olduğunu belirten kişi, "Çatı katta bir tutuşma oldu. Komşular, çocuklar bağırdılar. Biz halk olarak hepimiz koştuk. Koştuk baktık, üst katlarda yangın var. Bu çevredeki insanlar da, orada oturan kişilere haber verdik herkesi boşalttık. Dışarıda çok kalabalık vardı. Araba yukarıdan hızlı bir şekilde gelirken, "acilen hortuma yardım etsin herkes" dedi oradaki insanlar. Şoför arkadaş biraz acele etti. Paniğe kapıldı, el frenini çekmeden inmeye başladı. Bu insanlar da oradan geçmeye başladı. Bu insanlar da zannetti ki, şoför durduracak arabayı. Bu kamyonun ağırlığıyla hepsi vurdu o saclarla beraber o insanlar altta kaldı. Biz bağırmayla, çağırmayla "şoför yine çabuk bin, arabayı çabuk geri al" dedik. Yaralılardan biri benim akrabam olur, ayrıca 2 senedir kanser tedavisi görüyor. Bir ayağı kopmak üzereydi, kolu da aynı şekil. Durumları çok kötüydü" dedi.

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Kaynak: DHA