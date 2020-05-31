(Geniş Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında konuştu 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla video konferans yöntemiyle gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Çünkü Kovid-19 virüsü tıpkı tütün ürünleri gibi en büyük tahribatı akciğerlere yapıyor, geride telafisi imkansız hasarlar bırakıyor. Sigara içenler, tütün ürünleri kullananlar Kovid-19 hastalığından, içmeyenlere göre daha olumsuz etkileniyor. Ayrıca bilimsel araştırmalar sigaranın 50 farklı hastalığın sebebi ve tetikleyici olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Dünya genelinde her yıl 7 milyon, Türkiye'de ise 100 bin kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetti. Bu vahim tablo karşısında birçok ülke koronavirüs salgını ile beraber sigara satışına, sigara içilen mekanlara tütün kullanımına yönelik sert tedbirlere başvurmuştur. Hatta kimi yerlerde sigara ve tütün ürünlerinin satışı tamamen yasaklanmıştır. Türkiye olarak biz de Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık. 1 Haziran itibarıyla uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlığını gereksiz şekilde riske atacak adamlardan uzak durduk." dedi.

"BİZİM İÇİN İNSAN SAĞLIĞI HER TÜRLÜ HESABIN ÜZERİNDEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal olan, bulaşma gücü ve hızı son derece yüksek bu virüse karşı yürüttükleri zorlu mücadelede hata yapma şanslarının olmadığını ifade ederek, eğlence mekanlarıyla nargile içilen yerlerin bir süre daha kapalı kalmaya devam edeceğine dikkat çekti.

Erdoğan, "Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz. Para kazanma hırsı, insani değerlerin, hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlardan geçiliyor. Libya'dan Yemen'e Suriye'den Afrika'ya kadar dünyanın birçok bölgesinde rant kavgalarının acı sonuçları ile yüzleşiyoruz. Daha fazla kazanma, daha çok maddi çıkar elde etme hevesi, bir avuç mutlu azınlık dışında, kimseye huzur ve refah getirmiyor. "İnsanı insanın kurdu" olarak gören vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında şüphesiz tütün endüstrisi vardır. İnsanların hayatı, sağlığı, huzuru pahasına kendilerine ikbal devşiren, zenginleşen çarpık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sigaranın kilo kontrolüne yardımcı olduğunu, zayıflattığını iddia eden reklamlar yapılmıştır. Çizgi film karakterleri kullanılarak gençler ve çocuklar çok erken yaşlarda sigaraya özendirilmiştir. Tütün endüstrisinin görünürlüğünü ve kullanımını sınırlayarak ve tütünün zararları hakkında farkındalık yükselterek bireylerin özgür karar verebilmeleri için yapılan her düzenlemeye özel hayata müdahale ve özgürlük kavramları üzerinden savaş açılmıştır. Devasa bir ekonomik güce hükmeden bu sektör, pek çok ülkede kendine taşeronlar bulmakta da zorluk çekmemiştir." diye konuştu.

"GENÇLERİMİZLE ARAMIZI AÇMAYA ÇALIŞTILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 1970'lerde "İnşallah bol bol içki ve sigara içilir" temennisiyle meyhane açan Gümrük ve Tekel bakanları gördüğünü ifade ederek, son 18 yıldır sigara, alkol ve uyuşturucuya karşı verdikleri mücadelede hem tütün endüstrisi hem de onların gönüllü avukatların ithamlarına maruz kaldıklarını kaydetti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemiz genelinde dumansız hava sahasını genişletmeye yönelik tüm adımlarımızda belli çevrelerin tepkisiyle karşılaştık. Alkol düzenlemesinden uyuşturucu ile mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Batılı ülkelerde de benzerleri olan düzenlemeleri hayata geçirerek bu ülkenin gençlerini reklam bütçesi milyarlarca doları bulan tütün endüstrisinin sinsi tuzaklarından koruma çabalarımız baltalandı. Bu yöndeki gayretlerimizi, özgürlüklere müdahale ithamıyla yasakçılık, baskıcılık iftirasıyla yaftaladılar. Böylece gençlerimizle aramızı açmaya çalıştılar. Oysa genç olmak, özgür olmaktır. Genç olmak, kendi kararlarını alabilmektir. Genç olmak, bağımsız düşünmektir. Genç olmak, yeri geldiğinde küresel hegemonların, özellikle medya, sinema ve müzik sektörü vasıtasıyla yürüttükleri bilinçli algı kampanyalarına kafa tutmaktır."

"GENÇ OLMAK, BU GERÇEĞİ GÖRÜP TESLİM OLMAMAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç olmak, bu gerçeği görüp teslim olmamaktır. Bu açıdan "Dünya Tütüne Hayır Günü" temasının, gençleri sektörünün ayak oyunlarından korumak, sigara ve tütün ürünleri kullanmalarını engellemek olarak belirlenmesini son derece anlamlı buluyorum. Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. Bu büyük özgürleşme mücadelesini sadece devletin ve Yeşilay gibi kurumlarımızın vazifesi olarak göremeyiz. Akademiden medyaya, öğretmenlerden aileye, mahalleye kadar herkesin bu sürece omuz vermesi gerekiyor. Hayatın farklı farklı kulvarlarında başka başka zorluklarla mücadele ede ede yakaladığımız başarılarla göz dolduran sizin gibi gençlerimizin bu alanda sorumluluk üstlenmesi, akranlarıyla tecrübelerini paylaşmaları elbette takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın ardından söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, buluşmaya katılan gençleri ve yürüttükleri çalışmaları tanıttı.

"AMA BİZ YİNE VERGİYİ SİGARAYA BİNDİRECEĞİZ"

Erdoğan gençlerle karşılıklı konuşması sırasında da, "Elektronik sigara konusunda birçok teklif ve taleplerin geldi. Bu talepler kabul edilebilecek talipler değildi. Adeta sanki bizi aldatacaklar, böyle şeylerle huzurumuza geliyorlar; "Elektronik sigaranın hiçbir zararı yoktur." Hiçbir zararı dahi olmasa kabul etmiyorum. Sadece dudak alışkanlığı bile onun sigaraya olan temayülünü artıracaktır. Bu markaların ismini vermeyeyim, dünyada tanıdığınız en önemli markalar. Bunlar birçok dostlarımızı araya sokmak suretiyle bize yanaşmaya çalıştılar. "Asla" dedik, kabul etmedik ve bunları geri gönderdik. Bundan sonraki süreçte de duruşumuz aynıdır. Bundan taviz veremeyiz. Çünkü biz gençliğimizi feda edemeyecek kadar bu noktada kararlıyız. Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onların sigara fiyatlarını arttıralım, belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar nedense? Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz, böylece de bu yola devam edeceğiz. Özellikle BM, Yeşilay, TÜBİTAK olarak da bu konudaki vergi dışı çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA