(Geniş Haber)Gri listede aranan terörist dergi baskınında yakalandı

İSTANBUL TEM ekipleri, Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Yürüyüş Dergisi'nde terörle arananlar sayfasında gri listede yer alan bir teröristin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, DHKP-C'lilerin, İdil Kültür Merkezi baskınından sonra merkez komiteyle irtibat sağlamak için yeni gizli odayı "Yürüyüş Dergisi" binası içerisine yaptıkları ortaya çıktı.

Sultangazi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Yürüyüş Dergisi'ne İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri öğle saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi. İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alan Ali Aracı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ BASILINCA İRTİBAT KESİLDİ

TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda örgütün Avrupa'da bulunan merkez komitesiyle irtibatın 26 Şubat'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda koptuğunu tespit etti.

26 Şubat'ta yapılan operasyonda aralarında örgütün sözde Genel Sekreter'i ve İçişleri Bakanlığı "Aranan Teröristler" listesinde Yeşil kategoride aranan Ümit İlter, Örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, Aranan Teröristler listesinde Gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek'in de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ÖRGÜTÜN YENİ HABERLEŞME ADRESİ "YÜRÜYÜŞ DERGİSİ'

TEM ekipleri, örgütün merkez komitesiyle "Yürüyüş" dergisi üzerinde tekrar irtibat sağladığını belirleyince çalışma başlattı. Ekipler, "Yürüyüş" dergisinin duvarlarının çelik plakalarla güçlendirildiğini, içerisinde gizli oda ve bölmeler oluşturulduğunu belirledi. TEM ekipleri, gizli odaları kullanan kişilerin terör örgütünün yurtdışında bulunan merkez komitesiyle haberleştiğini tespit etti.

DERGİ İÇİNDE KRİPTOLU MESAJLAR

Ekipler, örgütün yapacağı eylem planlarının aktarımının gizli bölmelerden yurtdışına aktarıldığı ve oradan gelen yanıtlara göre planlama yaptıkları belirledi. Yurtdışında bulunan merkez komiteden gelen cevapların basılarak satışa sunulan dergi sayıları içindeki yazılara kriptolu olarak gizlendiği ortaya çıktı.

ÖZEL HAREKAT VE POLİS HELİKOPTERİYLE OPERASYON

Bu bilgiler üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Özel Tim ekipleri, operasyon kararı alarak saat 11.00 sıralarında polis helikopteri ve Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle baskın düzenledi. Operasyon kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alan Ali Aracı, Merve Kurt, Ümit Çimen binada bulunan gizli sığınakta Yılmaz Viraner ise binada yakalanarak gözaltına alındı.

SIĞINAKTA GİZLİ DOKÜMANLAR VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Dergi binasında ve sığınakta yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlara el konuldu.

SORGULANMAK İÇİN VATAN'A GETİRİLDİLER

TEM ekiplerinin gözaltına aldığı 4 DHKP-C'li sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

SUÇLARI KABARIK ÇIKTI

Dergi binası içine yapılan gizli sığınaktan çıkan Ali Aracı'nın yapılan detaylı sorgulamasında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 2 yıl 6 ay cezası bulunduğu ortaya çıktı. Terör örgütünün kültür sanat yapılanması olan "Grup Yorum" yapılanması içerisinde üst düzey yönetici olan Ümit Çimen'in ise, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından da "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Terör örgütünün kültür sanat yapılanması olan "Grup Yorum" yapılanması içerisinde üst düzey yönetici olan ve sığınakta yakalanan Merve Kurt'un ise, Tokat 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Terör örgütü propagandası yapmak" suçu ile İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından aranmasının olduğu ortaya çıktı. Bina içinde yakalanan Yılmaz Viraner "in ise çok sayıda kaydının olduğu belirlendi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gizli bölmede yakalanarak gözaltına alınan Ali Aracı, Merve Kurt, Ümit Çimen ile binada yakalanan Yılmaz Viraner'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA