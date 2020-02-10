(Geniş Haber)İBB MECLİSİNDE KÜFÜR İDDİASI GERGİNLİĞİ 

-İmamoğlu'nun AK Partili meclis üyesine küfür ettiği iddiası gerginlik yaşanmasına neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şubat ayı meclis toplantısının ilki Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı.

YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ, AÇIĞA ALINDI

İmamoğlu, meclis toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, İSMEK'li kadın yöneticilere sarf ettiği iddia edilen sözlerle ilgili hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan genel sekreter yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin inceleme tamamlanana kadar açığa alındığını söyledi. İmamoğlu açığa alınma kararının Şişli'nin talebiyle gerçekleştiğini söyledi.

DİLEKÇEYİ OKUDU

Yeşim Meltem Şişli'nin 8 Şubat 2020 tarihi itibariyle dilekçeyle istifasını verdiğini bildiren İmamoğlu, Şişli'nin "31.12.2020 tarihinde tarafımı ve kurumumu hedef alan asılsız iftiraların kamuoyu oluşturma çabalarıyla Büyükşehir Belediyemizin kurumsal kimliğini yıpratma çabalarının boşa çıkarılması ve masumiyetimin kanıtlanması için 3 Şubat 2020 tarihinde tarafıma soruşturma açılmasını talep etmiş bulunmaktayım. İş bu soruşturmanın selameti açısından soruşturma süresince görevden uzaklaştırılmam hususunda tensiplerine arz ederim" yazılı dilekçesini okudu. İmamoğlu, "8 Şubat'ta bu dilekçeyi verdi. Biz de yürürlüğe koyduk. Şu anda Meltem hanımın istediği şahsi anlamda bir ona yükletilen, suçlatılan sürecin en doğru şekilde sorgulanması ve yargılanması" ifadelerini kullandı.

KÜFÜR İDDİASI

Toplantı sırasında küfür iddiası gerginlik yarattı. İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Partili Meclis üyesine küfür ettiğini öne sürdüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi. Tevfik Göksu, "Özür dilemezseniz meclisi terk edeceğiz" dedi. İmamoğlu ise "O arkadaş ile yüz yüze konuşacağım" cevabını verdi. Göksu'nun Meclisi terk etmek üzere ayağa karşılığında, Ak Partili Göksel Gümüşdağ söz aldı. Gümüşdağ da İmamoğlu'nun yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemesini istedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Üzüntümü dile getiriyorum" ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun üzüntüsünü dile getirmesi AK Parti grubu tarafından özür olarak kabul edildi. Gerginliğin yatışması üzerine meclis toplantısına kaldığı yerden devam edildi.

BÜFE TARTIŞMASI

Toplantının sonunda söz alan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Merter'de büyükşehir ile Güngören zabıtalarının karşı karşıya geldiği "büfe" tartışmasıyla ilgili konuştu. Demir yaptığı açıklamada, büfenin İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık'ın olduğunu iddia etti. Büfeyle ilgili hazırlanan belgelerin de usulsüz olduğunu ifade eden Demir, İmamoğlu'na inceleme talebinde bulundu. Söz alan İmamoğlu ise konuyla ilgili incelemeyi yapacağını söyledi.

MECLİS 1. BAŞKANVEKİLLİĞİ'NE ZEYNEL ABİDİN OKUL SEÇİLDİ

Toplantının sonunda geçen ay meclis 1. Başkanvekilliği görevinden istifa eden Göksel Gümüşdağ'ın yerine seçim yapıldı. AK Parti Zeynep Abidin Okul'u, CHP ise Nazife Figen Karahan'ı aday gösterdi. Okul, 160 Karahan ise, 94 oy aldı. Okul, yeni meclis 1. Başkanvekili oldu. Toplantı Perşembe günü devam edecek.

"ÖZÜR KABUL ETTİK"

nın sorularını yanıtlayan Ak Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökküş "Meclis üyelerimizden biri laf atınca burada ifade edemeyeceğim küfür etmiş. Divan katibi duymuş o geldi, söyledi. Ondan önce de oradaki arkadaşlara lüzumsuz gibi başkana yakışmayan laflar söyledi. Her meclis üyesi gereklidir. Böyle bir laf kullanılamaz. Başkan bazen sinirlerine hakim olamıyor. Yoğunluktan kaynaklanan bir durum diye düşünüyorum. Kendisini de çağırdı görüşüyor. Zannediyorum bireysel anlamda da özür dileyecek. Odasına davet etti. Orada görüşecek. Özür diledi. Kabul ettik biz. Üzüntülerini iletti biz de bunu özür kabul ettik" diye konuştu.

"MESELEYİ KABUL ETMİŞ OLDU"

Hukuk Komisyonu Başkanı Ak Partili Muhammet Kaynar da, "Ekrem bey de zaten kendisi inkar etmedi. Birebir görüşecek, özrünü beyan edeceğini söyledi. Meclise hitaben de "üzücü olay yaşandı. Üzgünüm" diye söyledi. Meseleyi de kabul etmiş oldu. Kontrol dışı hareket olarak tarif etti kendisi. Biz özür dilenmediği müddetçe çıkacağımızı beyan ettik ama kendisi bunu özür gibi beyan ettiği için çalışmalara devam ettik" ifadelerini kullandı.

"BEN AĞZIMA ALAMAM ÖYLE BİR ŞEYİ"

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise, "Maalesef ben ağzıma alamam öyle bir şeyi. Ama maalesef böyle bir şey gerçekleşmiş. Sayın Başkan hem meclisten hem AK Parti'den özür dilediler. Özrü kabul ettik" diye konuştu.

Göksu, Yeşim Meltem Şişli'nin açığa alınmasıyla ilgili ise, "Süreç devam ettiği için açığa alınması gerekiyordu. O işlem gerçekleşmiş oldu. Sonucu takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA