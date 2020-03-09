(Geniş Haber)OSMAN KAVALA 'CASUSLUK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan da tutuklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Osman Kavala'nın akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla ifadesi alındı. Şüpheli Osman Kavala'nın Henri Barkey ile yoğun ilişkilerinin tespit edilmesi nedeniyle "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

KAVALA'NIN İFADESİ

Şüpheli Osman Kavala, SEGBİS ile verdiği ifadesinde "HTS kayıtlarında benim Henri Barkey ile herhangi bir telefon görüşmesi yapmamış olduğum ortaya çıktı. Benim çalışma ofisim otellerin olduğu çevrededir. Aynı baz istasyonunun kullanılması oldukça doğaldır. Benim casusluk faaliyetini yapabilmek için gerekli olan herhangi bir bilgiye sahip olmam, bilgiye erişmem mümkün değildir. Ben sivil toplumda çalışıyorum. Benim temasta olduğum insanlarda sivil toplum örgütüdür. Benim devletle ilgili insanlara temasım söz konusu değildir. Henri Barkey ile konferansta tanıştık. Bunun dışında bir tanışıklığımız yoktur. Benim darbe girişimine ne bir katkım ne de bir devlet sırrına erişmem söz konusudur" şeklinde konuştu.

CASUSLUK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheli Kavala'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından Henri Barkey ile süreklilik arz eder şeklinde ortak baz kayıtları, 18 Temmuz 2016 tarihinde birlikte bir lokantada görülmeleri, şüphelinin Henri Barkey ile Türkiye ve Ortadoğu meselelerinin görüşüldüğü konferanslarda görüştüklerine dair beyanları değerlendirildiğinde atılı suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan da tutuklanmasına karar verdi.

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Kaynak: DHA