(Geniş Haber)Vezneciler davasında karar çıktı

VEZNECİLER'de 7 Haziran 2016 tarihinde çevik kuvvet otobüsüne bomba yüklü bir araçla yapılan terör saldırısında 6'sı polis 12 kişinin şehit edilmesine yönelik 8'i tutuklu, 11'i firari olmak üzere toplam 22 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Eyüp Sever ve Murat Bal hakkında 4 farklı suçtan ayrı ayrı toplamda 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 8 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar, son sözlerinde beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

2 SANIĞA 13'KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 893'ER YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Eyüp Sever ve Murat Bal hakkında "Anayasayı ihlal", 12 kişiye karşı "Tasarlayarak kasten öldürme", "44 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurma" suçlarından toplamda ayrı ayrı 13'kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

1 SANIĞA 12'KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 893 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Heyet sanık Gülşen Bahadır'ı "Kasten öldürme" suçundan 12 kez ağırlaştırılmış müebbet, 44 kişiyi "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurmak" suçlarından 893 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

1 SANIĞA 3 BİN 366 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık Gamze Zere Karadağ hakkındaki kararını açıklayan heyet sanığa, Beşiktaş'taki 39'u polis 46 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına yardım ettiği gerekçesiyle ve aynı terör saldırısında 242 kişiyi "Kasten öldürmeye teşebbüse yardım" ile "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçlarından toplamda 3 bin 666 yıl hapis cezası verdi. Heyet, vezneciler saldırısı ile ilgili dosyadan ise davanın reddini kararlaştırdı.

7 SANIĞA TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme, Abdulsıttar Balsak, Fahri Demircan ve Mehmet Nur Pala hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Ahmet Erdem, Şerafettin Yılmaz, Mehmet Yener ve Hasan Turan hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmetti.

4 SANIK ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE OLDU

Sanıklar Eyüp Sever, Murat Bal, Gamze Zere Karadağ ve Gülşen Bahadır'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, tutuklu sanıklar Ahmet Erdem, Mehmet Nur Pala, Abdulsıttar Balsak ve Fahri Demircan'ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

11 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Heyet, Murat Karayılan'ın da aralarında bulunduğu 11'i firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar vererek, davanın ayrılan dosya üzerinden görülmesine karar verdi.

Kaynak: DHA