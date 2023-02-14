Genis Montolio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Genis Montolio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Genis Montolio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Genis Montolio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Genis Montolio 23 Temmuz 1996 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Genís Montolio Lafuente şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Genis Montolio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talentbox Barcelona yapmaktadır. Genis Montolio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Genis Montolio'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Genis Montolio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Genis Montolio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Genis Montolio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Genis Montolio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2017 yılında Villarreal CF B

31 Ocak 2018 yılında RCD Espanyol B

31 Ağu 2018 yılında Atl. Levante

30 Temmuz 2019 yılında Depor. Alavés B

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2021 yılında UE Olot

1 Eylül 2021 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2022 yılında FC Wil 1900

Genis Montolio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Genis Montolio şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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