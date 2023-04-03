Genki İmada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Genki İmada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Genki İmada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Genki İmada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Genki İmada 30 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 今田 源紀 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Genki İmada Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına - tarihinde katılmıştır. Genki İmada'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Genki İmada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Genki İmada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Genki İmada şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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