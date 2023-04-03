Genki İmada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Genki İmada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Genki İmada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Genki İmada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.