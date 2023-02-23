Gennadiy Ganev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gennadiy Ganev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gennadiy Ganev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gennadiy Ganev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gennadiy Ganev 15 Mayıs 1990 tarihinde Kamchik, Odessa Oblast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ганєв Геннадій Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gennadiy Ganev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gennadiy Ganev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gennadiy Ganev'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gennadiy Ganev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gennadiy Ganev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gennadiy Ganev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gennadiy Ganev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Chornomorets 2

1 Ocak 2012 yılında Nyva Vinnytsya

12 Temmuz 2012 yılında Stal Alchevsk

19 Şubat 2015 yılında Girnyk KR

1 Temmuz 2016 yılında Zirka

9 Aralık 2016 yılında Ingulets

8 Şubat 2019 yılında Vereya

1 Mart 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Dunav

1 Ocak 2020 yılında Beroe

1 Temmuz 2022 yılında CSKA 1948

Gennadiy Ganev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gennadiy Ganev şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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