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  4. Genoa, Caleb Ekuban'ı transfer etmek için maddi kaynak arayışına girdi

Genoa, Caleb Ekuban'ı transfer etmek için maddi kaynak arayışına girdi

Trabzonspor'a transfer olmasının ardından Süper Lig'de etkili bir performans koyan Caleb Ekuban, transfer döneminin gözde isimlerinden biri haline geldi. Israrla takımdan ayrılmak isteyen oyuncunun Genoa ile anlaştığı, ancak bu transferin gerçekleşmesi için maddi kaynak arayışında olduğu ifade edildi.

Genoa, Caleb Ekuban'ı transfer etmek için maddi kaynak arayışına girdi

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Caleb Ekuban, bordo mavili ekiple sözleşme yenilemeye yanaşmamıştı. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Ganalı futbolcunun ısrarla ayrılmak istemesi sonucu Trabzonspor gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı. Ekuban ile anlaşma sağlayan ve Trabzonspor'la transfer şartlarını konuşan Genoa'nın ise transferi bitirmek için kaynak arayışına girdiği ifade edildi.

Genoa, Caleb Ekuban'ı transfer etmek için maddi kaynak arayışına girdi

SHUMURODOV'UN TRANSFERİ BEKLENİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Genoa'nın Özbek oyuncusu Shumurodov Roma'ya transfer olacak ardından diğer hamleler gerçekleşecek.

Jose Mourino'nun takımında görmek istediği Shumurodov için Roma'nın 16-18 milyon Euro arasında bir bonservis ödeyeceği konuşuluyor. Bu transferin ardından Genoa'nın diğer hamleler gerçekleştireceği ve Ekuban transferini duyuracağı öğrenildi.

Genoa, Caleb Ekuban'ı transfer etmek için maddi kaynak arayışına girdi

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