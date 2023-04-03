Genta Harada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Genta Harada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Genta Harada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Genta Harada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.