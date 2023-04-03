Genta Harada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Genta Harada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Genta Harada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Genta Harada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Genta Harada {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Genta Harada Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Genta Harada'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Genta Harada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Genta Harada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Genta Harada şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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