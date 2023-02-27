Genta Miura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Genta Miura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Genta Miura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Genta Miura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Genta Miura 1 Mart 1995 tarihinde Toyohashi, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 三浦 弦太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Genta Miura Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Genta Miura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 6 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Genta Miura'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Genta Miura Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/spdfmg

Genta Miura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Genta Miura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Genta Miura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Genta Miura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Shimizu S-Pulse

6 Ocak 2017 yılında Gamba Osaka

Genta Miura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Genta Miura şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Genta Miura Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Toyohashi Little J Selecao, FC Toyohashi Deux Millieun, Osaka Toin Jr HS (2010-2012)

Japonya takımında 5 numaralı formasıyla 12 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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