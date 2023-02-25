Gentian Binishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentian Binishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gentian Binishi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gentian Binishi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gentian Binishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentian Binishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gentian Binishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentian Binishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gentian Binishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gentian Binishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gentian Binishi 1 Haziran 1997 tarihinde Prizren şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gentian Binishi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.M.B Sportagentur GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gentian Binishi'nin KS Burreli ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gentian Binishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gentian Binishi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Gentian Binishi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gentian Binishi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Nöttingen II

16 Ağustos 2018 yılında KF Liria

11 Eylül 2020 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2021 yılında FC Malisheva

1 Temmuz 2022 yılında KF Arbëria

9 Ocak 2023 yılında KS Burreli

Gentian Binishi kimdir

Gentian Binishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gentian Binishi şuan KS Burreli takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KF Liria Prizren

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Gentian Binishi nereli

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