Gentian Selmani kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Fenerbahçe'nin, Menemenspor forması giyen kaleci Gentian Selmani için kulübüyle görüşmelere başladığı bildirildi.

Sarı Lacivertli ekip, Altay Bayındır'a alternatif arayışları bağlamında TFF 1.Lig ekibi Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani için kulübüyle görüşmelere başladı. TRTSpor'un haberine göre 22 yaşındaki Arnavut kaleci için Fenerbahçe'nin transfer istediği olduğu öğrenildi.

GENTİAN SELMANİ KİMDİR?

9 Mart 1998 yılında Arnavutluk'un Kruje şehrinde dünyaya gelen Selmani, futbola ülkesinin Partizani takımında başladı. Ardından KS Kastrioti Kruje ve KF Laçi formaları giyen Arnavut kaleci, geçtiğimiz sezonun başına Menemenspor'a bonservis bedeli ödenmeden transfer oldu.

Selmani, ülkesinin A Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Bu sezon toplam 35 futbolcunun mücadele ettiği Ekol Göz Menemenspor’da 32 maçta 2880 dakika sahada kalan kaleci Gentian Selmani en istikrarlı isim olmayı başarmıştı. 1.88 boyunda olan Selmani'nin piyasa değeri ise 500 bin euro.