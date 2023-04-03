Gentijan Dujaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentijan Dujaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gentijan Dujaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gentijan Dujaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gentijan Dujaka 11 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gentijan Dujaka Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Gentijan Dujaka'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gentijan Dujaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gentijan Dujaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gentijan Dujaka şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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