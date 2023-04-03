Gentijan Dujaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentijan Dujaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gentijan Dujaka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gentijan Dujaka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.