Gentrim Uka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentrim Uka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gentrim Uka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gentrim Uka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gentrim Uka 6 Nisan 2002 tarihinde Muri AG şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gentrim Uka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Gentrim Uka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gentrim Uka'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gentrim Uka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gentrim Uka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gentrim Uka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gentrim Uka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Aarau U18

12 Ağu 2020 yılında FC Aarau

13 Ağu 2020 yılında FC Baden 1897

30 Haziran 2022 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2022 yılında FC Baden 1897

Gentrim Uka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gentrim Uka şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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