Gentris Leci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentris Leci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gentris Leci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gentris Leci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gentris Leci 21 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gentris Leci Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 14 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Gentris Leci'nin FC Prishtina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gentris Leci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gentris Leci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Ağustos 2021 yılında FC Prishtina
5 Şubat 2022 yılında KF Drenica
30 Haziran 2022 yılında FC Prishtina
Gentris Leci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gentris Leci şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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