Gentrit Begolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentrit Begolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gentrit Begolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gentrit Begolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gentrit Begolli 21 Şubat 1992 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gentrit Begolli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gentrit Begolli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gentrit Begolli'nin FC Prishtina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gentrit Begolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gentrit Begolli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gentrit Begolli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gentrit Begolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Prishtina

25 Temmuz 2017 yılında FC Llapi

1 Temmuz 2019 yılında KF Flamurtari

13 Ağustos 2020 yılında FC Llapi

5 Şubat 2022 yılında FC Prishtina

Gentrit Begolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gentrit Begolli şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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