Gentrit Halili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentrit Halili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gentrit Halili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gentrit Halili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gentrit Halili 14 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gentrit Halili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.M.B Sportagentur GmbH yapmaktadır. Gentrit Halili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına - tarihinde katılmıştır. Gentrit Halili'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gentrit Halili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gentrit Halili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gentrit Halili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gentrit Halili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gentrit Halili şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Gentrit Halili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U19 takımında 14 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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