Gentrit Limani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentrit Limani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gentrit Limani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gentrit Limani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gentrit Limani 1 Nisan 2000 tarihinde Komogllavë şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kosova,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gentrit Limani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Gentrit Limani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gentrit Limani'nin FC Llapi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gentrit Limani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gentrit Limani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gentrit Limani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gentrit Limani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında JFC F'furt Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Offenbach Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Offenbach U17

1 Temmuz 2017 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2019 yılında Hamburger SV II

1 Ağustos 2022 yılında RW Koblenz

29 Ocak 2023 yılında FC Llapi

Gentrit Limani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gentrit Limani şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gentrit Limani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SG Rot-Weiß Frankfurt, Eintracht Frankfurt (-2013), JFC Frankfurt (2013-2014), Kickers Offenbach (2014-2017), VfL Bochum (2017-2019)

Kosova U21 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U19 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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