Gentrit Ramusa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentrit Ramusa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gentrit Ramusa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gentrit Ramusa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gentrit Ramusa {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gentrit Ramusa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına - tarihinde katılmıştır. Gentrit Ramusa'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gentrit Ramusa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gentrit Ramusa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gentrit Ramusa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gentrit Ramusa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gentrit Ramusa şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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