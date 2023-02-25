Gentrit Talla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentrit Talla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gentrit Talla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gentrit Talla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gentrit Talla 24 Ağustos 2002 tarihinde Podujeva şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gentrit Talla Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gentrit Talla'nin KF Korabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gentrit Talla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gentrit Talla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında KS Besa
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
1 Şubat 2023 yılında KF Korabi
Gentrit Talla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gentrit Talla şuan KF Korabi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.