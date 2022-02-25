Geodezi ne demek, TDK'ya göre Geodezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Geodezi ne demek? Geodezi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi geodezi kelimesi. Peki geodezi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre geodezi nedir, geodezi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GEODEZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Geodezi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Geodezi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre geodezi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yer yuvarlağının büyüklüğü ve biçimi ile ilgili ölçme yollarını ve haritaların yapılmasında temel değerleri veren bilim dalı

