Geoffray Durbant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geoffray Durbant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Geoffray Durbant kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Geoffray Durbant ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Geoffray Durbant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geoffray Durbant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Geoffray Durbant

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geoffray Durbant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geoffray Durbant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geoffray Durbant 19 Mayıs 1992 tarihinde Bondy şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Guadeloupe,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geoffray Durbant Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hexagon yapmaktadır. Geoffray Durbant, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Geoffray Durbant'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Geoffray Durbantboyu ve yaşı kaç

Geoffray Durbant Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Geoffray Durbant isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Geoffray Durbant Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geoffray Durbant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2014 yılında US Roye

1 Temmuz 2015 yılında AS Vitré

30 Eylül 2015 yılında UJA Maccabi

1 Temmuz 2016 yılında CMS Oissel

14 Temmuz 2017 yılında FC Dieppe

1 Temmuz 2018 yılında US Lusitanos

1 Temmuz 2019 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2020 yılında Bastia-Borgo

1 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

Geoffray Durbant kimdir

Geoffray Durbant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geoffray Durbant şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Geoffray Durbant Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Guadeloupe takımında 11 numaralı formasıyla 18 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Geoffray Durbant nereli

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