Geoffrey Kondogbia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geoffrey Kondogbia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geoffrey Kondogbia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geoffrey Kondogbia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geoffrey Kondogbia 15 Şubat 1993 tarihinde Nemours şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Orta Afrika Cumhuriyeti,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Geoffrey Edwin Kondogbia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geoffrey Kondogbia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. Geoffrey Kondogbia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 3 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Geoffrey Kondogbia'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Geoffrey Kondogbia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kondogbia/

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http://www.facebook.com/kondogbia.geoffrey/frefts

Geoffrey Kondogbia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Geoffrey Kondogbia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Geoffrey Kondogbia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geoffrey Kondogbia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2011 yılında Lens

24 Temmuz 2012 yılında Sevilla

30 Ağu 2013 yılında Monaco

1 Temmuz 2015 yılında Inter

21 Ağu 2017 yılında Valencia

30 Haziran 2018 yılında Inter

1 Temmuz 2018 yılında Valencia

3 Kasım 2020 yılında Atlético Madrid

Geoffrey Kondogbia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geoffrey Kondogbia şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Geoffrey Kondogbia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Nandy (1999–2003), US Sénart-Moissy (2003–2004)

Orta Afrika Cumhuriyeti takımında 19 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa takımında 12 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U20 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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