Geoffrey Mujangi Bia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geoffrey Mujangi Bia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geoffrey Mujangi Bia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geoffrey Mujangi Bia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geoffrey Mujangi Bia 12 Ağu 1989 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geoffrey Mujangi Bia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSPIRE yapmaktadır. Geoffrey Mujangi Bia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Geoffrey Mujangi Bia'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Geoffrey Mujangi Bia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geoffrey Mujangi Bia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Geoffrey Mujangi Bia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geoffrey Mujangi Bia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında RSC Charleroi

21 Ocak 2010 yılında Wolverhampton

30 Haziran 2011 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2011 yılında Standard Liège

25 Ağu 2012 yılında Watford

30 Haziran 2013 yılında Standard Liège

31 Ağu 2015 yılında FC Sion

1 Temmuz 2017 yılında Kayserispor

31 Ocak 2018 yılında Akhisarspor

30 Haziran 2018 yılında Kayserispor

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2018 yılında KSC Lokeren

5 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında M. Petah Tikva

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2022 yılında RE Virton

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2023 yılında RFC Mandel Utd.

Geoffrey Mujangi Bia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geoffrey Mujangi Bia şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Geoffrey Mujangi Bia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fc Zellik-Asse, Union St-Gilloise, RSC Charleroi (-2006)

Belçika takımında 15 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U21 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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