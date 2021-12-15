90'lı yıllarda Des O'Connor Show adlı programda görünmesinin ardından tanınan ve ülkesi İngiltere'de çok sevilen Geoffrey Rowe'a ilişkin açıklama yapıldı. Bu kapsamda Geoffrey Rowe kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Geoffrey Rowe neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

GEOFFREY ROWE KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI?

Geoffrey Rowe ya da sahne adıyla Jethro, 8 Mart 1948 yılında Birleşik Krallık, Saint Buryan'da dünyaya geldi.

90'lı yıllarda Des O'Connor Show adlı programda görünmesinin ardından tanınan Rowe, West Country'nin hayata geçmesiyle ününe ün kattı.

Geoffrey Rowe; televizyonda Treasure Hunt ve Jim Davidson's Generation Game'de de yer almıştır.

GEOFFREY ROWE NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü İngiliz komedyen Geoffrey Rowe, koronavirüse yenik düştü. Menajeri acı haberi yaptığı açıklama ile duyurdu.

Sahnede Jethro adını kullanan ve ülkesi İngiltere'de çok sevilen Geoffrey Rowe'un ölümü üzerine yapılan açıklamada "Jethro'nun vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadesine yer verildi.