Geordan Dupire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geordan Dupire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geordan Dupire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geordan Dupire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geordan Dupire 28 Eylül 1993 tarihinde Valenciennes şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geordan Dupire Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S-C&M yapmaktadır. Geordan Dupire, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Geordan Dupire'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Geordan Dupire Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Geordan40

http://www.instagram.com/g.dupire40/

http://www.facebook.com/geordan.dupire.5

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Geordan Dupire Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geordan Dupire isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Geordan Dupire Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geordan Dupire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2012 yılında RAEC Mons

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

16 Aralık 2014 yılında UR Namur

1 Temmuz 2015 yılında US Boulogne

1 Temmuz 2016 yılında RE Virton

26 Ocak 2021 yılında US Hostert

1 Temmuz 2021 yılında Hesperange

Geordan Dupire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geordan Dupire şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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