Georg Grasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georg Grasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georg Grasser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georg Grasser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georg Grasser 3 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georg Grasser Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georg Grasser, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Georg Grasser'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georg Grasser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georg Grasser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georg Grasser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georg Grasser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2002 yılında Sturm Altyapı

2 Mart 2004 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2004 yılında GAK U15

1 Temmuz 2005 yılında GAK U17

1 Ocak 2007 yılında GAK U19

1 Temmuz 2007 yılında Grazer AK

1 Ağu 2008 yılında West Ham Res.

1 Temmuz 2010 yılında Grazer AK

1 Temmuz 2011 yılında DSV Leoben

1 Temmuz 2012 yılında Allerheiligen

1 Temmuz 2014 yılında SC Weiz

1 Temmuz 2015 yılında SV Lafnitz

Georg Grasser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georg Grasser şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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