Georg Margreitter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georg Margreitter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georg Margreitter kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georg Margreitter ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georg Margreitter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georg Margreitter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georg Margreitter

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georg Margreitter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georg Margreitter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georg Margreitter 7 Kasım 1988 tarihinde Bludenz şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georg Margreitter Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Sportsmanagement AG yapmaktadır. Georg Margreitter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georg Margreitter'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georg Margreitter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/g_margreitter/

Georg Margreitterboyu ve yaşı kaç

Georg Margreitter Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Georg Margreitter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Georg Margreitter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georg Margreitter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Vgb. U15

1 Temmuz 2004 yılında Vgb. U17

1 Temmuz 2006 yılında Vgb. U19

1 Temmuz 2007 yılında LASK

1 Temmuz 2008 yılında FC Magna

30 Haziran 2009 yılında LASK

1 Temmuz 2010 yılında Austria Wien

24 Ağu 2012 yılında Wolverhampton

2 Eylül 2013 yılında FC Kopenhag

30 Haziran 2014 yılında Wolverhampton

11 Eylül 2014 yılında FC Chesterfield

13 Aralık 2014 yılında Wolverhampton

24 Ağu 2015 yılında Nürnberg

5 Temmuz 2021 yılında Grasshoppers

Georg Margreitter kimdir

Georg Margreitter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georg Margreitter şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Schruns (04/1999-), AKA Vorarlberg

Georg Margreitter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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Georg Margreitter nereli

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